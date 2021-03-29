Контейнеровоз Ever Given частично сняли с мели в Суэцком канале

Сотрудникам спасательных служб удалось снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, занимающуюся морскими перевозками, в понедельник, 29 марта, сообщает Bloomberg.



При этом источник агентства не уточняет, как скоро по водной артерии восстановится движение.



В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично. В настоящий момент буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, — заявил Рабиа. — Мы ещё не закончили, но оно сдвинулось с места».

