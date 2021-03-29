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Контейнеровоз Ever Given частично сняли с мели в Суэцком канале

Спасателям удалось частично снять с мели контейнеровоз, перекрывший движение в Суэцком канале

Сотрудникам спасательных служб удалось снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, занимающуюся морскими перевозками, в понедельник, 29 марта, сообщает Bloomberg.

При этом источник агентства не уточняет, как скоро по водной артерии восстановится движение.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично. В настоящий момент буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, — заявил Рабиа. — Мы ещё не закончили, но оно сдвинулось с места».

Напомним, что 23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 м, принадлежащий японской компании Shohei Kisen и идущий под панамским флагом, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за ЧП с контейнеровозом в возникшей в Суэцком канале пробке уже скопилось около 400 судов.

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Комментарии (6)

126745288
Ever Given
_______________
там сбоку судна метровыми буквами написано название.
писаки, уж точно
260569221
Да не евер гивен...
Это перевод как: «всегда даёт»

Evergreen-всегда зелёный

Писаки
Maik5
Которую часть судна сняли?
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