Глава Российской космической госкорпорации Дмитрий Рогозин вечером 28 марта опубликовал новый снимок контейнеровоза Ever Given.
Этот кадр сделал спутник «Ресурс-П». «Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин в соцсетях.
Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. 25-го Рогозин тоже показал его из космоса.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI
Спасательная операция продолжается до сих пор, очередной её этап минувшей ночью закончился фиаско. После этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по данным телеканала Extra News, распорядился начать разгрузку контейнеровоза. Новую попытку собираются сделать во время следующего прилива.
Число судов в пробке приближается уже к 400. «369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал», — сказал в эфире телеканала Al Arabiya глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа (цитата по ТАСС). Ежедневные убытки канала составляют 13–14 млн долларов. По словам Рабиа, власти рассматривают возможность предоставления «льгот и скидок» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Также они заботятся «о логистических потребностях застрявших судов».