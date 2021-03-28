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Найди десять отличий. Рогозин опубликовал второе фото Ever Given из космоса

В пробке в Суэцком канале стоят уже около 400 судов

Глава Российской космической госкорпорации Дмитрий Рогозин вечером 28 марта опубликовал новый снимок контейнеровоза Ever Given.

Этот кадр сделал спутник «Ресурс-П». «Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин в соцсетях.

Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. 25-го Рогозин тоже показал его из космоса.

Спасательная операция продолжается до сих пор, очередной её этап минувшей ночью закончился фиаско. После этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, по данным телеканала Extra News, распорядился начать разгрузку контейнеровоза. Новую попытку собираются сделать во время следующего прилива.

Число судов в пробке приближается уже к 400. «369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал», — сказал в эфире телеканала Al Arabiya глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа (цитата по ТАСС). Ежедневные убытки канала составляют 13–14 млн долларов. По словам Рабиа, власти рассматривают возможность предоставления «льгот и скидок» на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Также они заботятся «о логистических потребностях застрявших судов».

Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. По этому маршруту в том числе перевозят российскую нефть.

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