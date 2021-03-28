Планы по вызволению застрявшего в Суэцком канале 400-метрового контейнеровоза не удалось претворить в жизнь, и теперь спасатели усиливают группировку новыми буксирами для очередной попытки.
«К сожалению, сегодня не получилось, — заявил источник РИА Новости 28 марта. — Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива».
Ожидается, что группировку из десятки буксиров расширят еще двумя, а экскаваторы будут счищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть. По оптимистичным прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Но всё может затянуться и на несколько недель.
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть, цены на которую пошли вверх.