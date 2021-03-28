Планы по вызволению застрявшего в Суэцком канале 400-метрового контейнеровоза не удалось претворить в жизнь, и теперь спасатели усиливают группировку новыми буксирами для очередной попытки.

«К сожалению, сегодня не получилось, — заявил источник РИА Новости 28 марта. — Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива».