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Полный провал: попытка спасти контейнеровоз Ever Given закончилась фиаско

Контейнеровоз в Суэцком канале сдвинуть не удалось

Планы по вызволению застрявшего в Суэцком канале 400-метрового контейнеровоза не удалось претворить в жизнь, и теперь спасатели усиливают группировку новыми буксирами для очередной попытки.

«К сожалению, сегодня не получилось, — заявил источник РИА Новости 28 марта. — Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Ожидается, что группировку из десятки буксиров расширят еще двумя, а экскаваторы будут счищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть. По оптимистичным прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Но всё может затянуться и на несколько недель.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть, цены на которую пошли вверх.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (24)

Nationalverrater_2
Засудить бармалеев! Бабло за проход каждой лохани берут исправно. И за такое бабло там есть часть - они обязаны все время мерять глубину, землечерпалки гонять = прокапывать глубину и пр - если мелко.
Alex000
Ничего. Нормальный такой звоночек, что в системах мировой логистики что-то пошло не так.
Шихаэль Мумахер
дешевле будет осушить канал... или прорыть новый
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