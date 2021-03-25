Глава Российской космической госкорпорации опубликовал снимок суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в соединяющем Средиземное и Красное моря канале.
«Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмос», — подписал редкий кадр 25 марта Дмитрий Рогозин.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI
Управляющая Суэцким каналом компания GAC заявила, что им частично удалось снять с мели контейнеровоз. Оператор пообещал возобновить движение «сегодня или завтра».
Накануне Ever Given сел на мель, перекрыв один из самых загруженных в мире морских торговых путей. Как минимум 100 судов встали по дороге между Красным и Средиземным морями.