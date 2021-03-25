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Рогозин показал пробку в Суэцком канале из космоса

Глава Российской космической госкорпорации опубликовал снимок суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в соединяющем Средиземное и Красное моря канале.

«Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмос», — подписал редкий кадр 25 марта Дмитрий Рогозин.

Управляющая Суэцким каналом компания GAC заявила, что им частично удалось снять с мели контейнеровоз. Оператор пообещал возобновить движение «сегодня или завтра».

Накануне Ever Given сел на мель, перекрыв один из самых загруженных в мире морских торговых путей. Как минимум 100 судов встали по дороге между Красным и Средиземным морями.

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Комментарии (11)

Иван 2пырьев
использование служебного положения в личных целях раскрутки своего блога.
Прошу прокуратуру заняться изучением вопроса, с учетом публикации в СМИ
kotyara1
Рогозин слепой, раз не видит название судна на борту, потому и в космос мы через ж(слепой глаз Рогозина)... летаем...
Otkating
Стихи, песни, пляски - где???
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