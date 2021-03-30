Водолазы закончили работать на заводе «Пелла» под Петербургом. В подтопленном траулере отыскали женщину

Ранее водолазы нашли и подняли на берег тело мужчины. Сообщалось, что после ЧП с судном на предприятии в Кировском районе Ленобласти не досчитались двоих рабочих: 44-летнего сотрудника ООО «Интро-Пелла» Белоусова и 37-летнюю сотрудницу компании «РекордСтрой» Иброхимову. Судя по всему, поиски завершены.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте — женщина», — говорится в сообщении ведомства.

Из заполненного водой трюма извлекли тело женщины. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на бок во время испытаний по кренованию, его трюм заполнило водой. Находящиеся на борту рабочие смогли оперативно покинуть судно, но не все. На поиск тех, кто мог оставаться внутри, привлекли водолазов, сообщали в МЧС. В результате ЧП также пострадали двое человек.

Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ. На месте работали представители администрации города Отрадное (Кировский район Ленобласти) и транспортной прокуратуры по СЗФО. Происшествие «Фонтанке» прокомментировало руководство «Пеллы».