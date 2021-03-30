FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Водолазы закончили работать на заводе «Пелла» под Петербургом. В подтопленном траулере отыскали женщину

В трюме судна, которое опрокинулось на территории предприятия в Ленобласти, нашли второго рабочего

Водолазы закончили работать на территории завода «Пелла» под Петербургом, где днём 30 марта в ходе испытаний накренился и опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион».

Из заполненного водой трюма извлекли тело женщины. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте — женщина», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее водолазы нашли и подняли на берег тело мужчины. Сообщалось, что после ЧП с судном на предприятии в Кировском районе Ленобласти не досчитались двоих рабочих: 44-летнего сотрудника ООО «Интро-Пелла» Белоусова и 37-летнюю сотрудницу компании «РекордСтрой» Иброхимову. Судя по всему, поиски завершены.

Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на бок во время испытаний по кренованию, его трюм заполнило водой. Находящиеся на борту рабочие смогли оперативно покинуть судно, но не все. На поиск тех, кто мог оставаться внутри, привлекли водолазов, сообщали в МЧС. В результате ЧП также пострадали двое человек.

Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ. На месте работали представители администрации города Отрадное (Кировский район Ленобласти) и транспортной прокуратуры по СЗФО. Происшествие «Фонтанке» прокомментировало руководство «Пеллы».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

MDD
Это просто пЦ какой-то. В мирной время, у швартовой стенке ни за что ни про что утопить двух людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний