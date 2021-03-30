«Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших в тросах — мужчина», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, после опрокидывания судна на судостроительном заводе «Пелла» в заполненных водой помещениях могли оставаться двое рабочих: 44-летний сотрудник ООО «Интро-Пелла» Белоусов и 37-летняя сотрудница компании «РекордСтрой» Иброхимова. Поиски последней продолжаются.
Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился на бок во время испытаний по кренованию. Трюм стремительно заполнился водой. Находящиеся на борту рабочие смогли оперативно покинуть судно, но не все. На поиск тех, кто мог оставаться на траулере, привлекли водолазов, сообщали в МЧС. В результате ЧП также пострадали двое человек.
Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ. На месте работали представители администрации города Отрадное (Кировский район Ленобласти) и транспортной прокуратуры по СЗФО. Происшествие «Фонтанке» прокомментировало руководство «Пеллы».