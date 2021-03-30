Стало известно, кого ищут водолазы в частично затопленном судне на заводе «Пелла»

По предварительным данным, группы водолазов в трюме траулера «Скорпион» ведут поиски 37-летней сотрудницы компании «РекордСтрой» Иброхимову. Уроженка Узбекистана работала маляром. По всей видимости, в Отрадном она живет давно: дети ходят в третий и седьмой классы местной школы. В «РекордСтрое» вместо комментария лишь вздохнули.
Второй пропавший — 44-летний сотрудник ООО «Интро-Пелла» Белоусов. Как пишет 47news, он тоже живёт в Отрадном. В «Интро-Пелле» связать с гендиректором Сергеем Корнеевым не смогли.
Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился набок во время испытаний по кренованию. Находящиеся на борту рабочие смогли оперативно покинуть борт, но не все. Из 80 человек на суше оказались 78. Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ.
Трюм траулера затопило водой. По информации МЧС, розлива нефтепродуктов на водной глади Невы в результате крена строящегося судна на заводе «Пелла» не зафиксировано.