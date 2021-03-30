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Стало известно, кого ищут водолазы в частично затопленном судне на заводе «Пелла»

В трюме накренившегося под Петербургом траулера ищут женщину и мужчину

После инцидента с траулером на судостроительном заводе «Пелла» не найденными остаются двое — 37-летняя женщина-маляр родом из Узбекистана и 44-летний рабочий. Их ищут в помещениях судна спасатели с аквалангами, сообщает 30 марта 47news со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, группы водолазов в трюме траулера «Скорпион» ведут поиски 37-летней сотрудницы компании «РекордСтрой» Иброхимову. Уроженка Узбекистана работала маляром. По всей видимости, в Отрадном она живет давно: дети ходят в третий и седьмой классы местной школы. В «РекордСтрое» вместо комментария лишь вздохнули.

Второй пропавший — 44-летний сотрудник ООО «Интро-Пелла» Белоусов. Как пишет 47news, он тоже живёт в Отрадном. В «Интро-Пелле» связать с гендиректором Сергеем Корнеевым не смогли.

Строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» завалился набок во время испытаний по кренованию. Находящиеся на борту рабочие смогли оперативно покинуть борт, но не все. Из 80 человек на суше оказались 78. Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ.

Трюм траулера затопило водой. По информации МЧС, розлива нефтепродуктов на водной глади Невы в результате крена строящегося судна на заводе «Пелла» не зафиксировано.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «РекордСтрой» является «дочкой» «Пеллы», которая, как и материнское предприятие, зарегистрирована в Отрадном. Непосредственно ОАО «Пелла» принадлежит 51% «РекордСтроя», ещё 25% у Сергея Ищука, а 24% у Светланы Васильевой. В отличие от «РекордСтроя», ООО «Интро-Пелла» на 100% принадлежит ОАО «Пелла». У всех компаний одинаковый вид деятельности: «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций».

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Комментарии (5)

муматор
"ведут поиски 37-летней сотрудницы компании «РекордСтрой» Иброхимову" - судя по написанному, она скорее из Японии.
262224921
Если рыболовецкое чудное такое, то какие же ледоколы ........
zoyd1
ЧТО делала маляр в трюме судна во время испытаний????? Посадить всю шушеру из руководящего состава обозначенных компаний в трюм ржавой баржи и испытать на затопление
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