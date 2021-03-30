Стало известно, кого ищут водолазы в частично затопленном судне на заводе «Пелла»

По предварительным данным, группы водолазов в трюме траулера «Скорпион» ведут поиски 37-летней сотрудницы компании «РекордСтрой» Иброхимову. Уроженка Узбекистана работала маляром. По всей видимости, в Отрадном она живет давно: дети ходят в третий и седьмой классы местной школы. В «РекордСтрое» вместо комментария лишь вздохнули.



Второй пропавший — 44-летний сотрудник ООО «Интро-Пелла» Белоусов. Как пишет 47news, он тоже живёт в Отрадном. В «Интро-Пелле» связать с гендиректором Сергеем Корнеевым не смогли.