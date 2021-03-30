Двое с переломами, двоих ищут. В итогах кренования на судостроительном заводе «Пелла» следствие видит преступление

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту опрокидывания судна на заводе «Пелла» в Кировском районе Ленобласти.
Как сообщили 30 марта в ведомстве, дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
В настоящее время установлено, что 30 марта при производстве работ на строящемся на заводе «Пелла» судне произошло накренение и последующее его опрокидывание. По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами рёбер были госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двоих работников пока не установлено, говорится в официальном сообщении.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и следователи-криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в следственном управлении на транспорте.
Напомним, ранее руководство «Пеллы» прокомментировало ЧП с судном на своём заводе под Петербургом.