«Что-то пошло не так». Руководство «Пеллы» прокомментировало ЧП с судном на заводе под Петербургом

По его словам, судно перевернулось при проведении операции по кренованию. «Да, что-то пошло не так. Сейчас главное — разобраться и принять правильное решение», — сказал Вайсман.



Информацией о том, есть ли в результате ЧП пострадавшие или погибшие, он не располагает, эти сведения ещё уточняются.

Новость дополняется.