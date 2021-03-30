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«Что-то пошло не так». Руководство «Пеллы» прокомментировало ЧП с судном на заводе под Петербургом

«Пелла»: траулер перевернулся во время кренования, проводится проверка

Руководство «Пеллы» разбирается в обстоятельства ЧП, в результате которого на территории предприятия произошло опрокидывание рыболовецкого траулера «Скорпион». Об этом 30 марта «Фонтанке» сообщил заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода Илья Вайсман.

По его словам, судно перевернулось при проведении операции по кренованию. «Да, что-то пошло не так. Сейчас главное — разобраться и принять правильное решение», — сказал Вайсман.

Информацией о том, есть ли в результате ЧП пострадавшие или погибшие, он не располагает, эти сведения ещё уточняются.

Новость дополняется.

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