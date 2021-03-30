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В залитом водой трюме судна на «Пелле» предположительно оказались двое. Их ищут водолазы

После опрокидывания траулера под Петербургом под водой ищут двоих

В результате опрокидывания траулера на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области пострадали два человека, ещё двоих не могут найти.

О деталях происшествия сообщает 30 марта 47 news. По информации издания, это рыболовецкий траулер «Скорпион», находящийся в процессе достройки. На борту, по предварительным данным, находились рабочие. Когда судно начало крениться, они быстро покинули борт. После пересчёта стало ясно, что не хватает двух человек — мужчины и женщины. Сейчас водолазная группа ищет их в нижней части траулера. Ещё двоих госпитализировали с переломами рёбер.

Как ранее рассказали «Фонтанке» в МЧС, звонок о происшествии поступил им в 15:15. Вода залила трюм, траулер накренился на бок.

На место также приехали представители администрации Отрадного и следователи СК на транспорте по СЗФО.

Морозильный траулер «Скорпион» строился на «Пелле» для мурманских рыболовов из группы компаний ФЭСТ. Судно было заложено в самом конце 2017 года, а на воду его спустили в июле 2019 года. За церемонией лично наблюдал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В группе компаний ФЭСТ пока не комментируют новости о ЧП на «Пелле». В разговоре с 47news представители рыболовной компании сообщили, что с приёмом «Скорпиона» действительно были трудности. Окончательная его передача мурманским рыболовам и ввод в эксплуатацию были запланированы на середину 2021 года.

Группа ФЭСТ объединяет российские АО «Феникс», АО «Эридан», АО «Стрелец», АО «Таурус». Суда компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях. ФЭСТ выпускает вою продукцию под брендами Eurofish и «Рыбное меню».

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Комментарии (4)

montero3
Как?????
maksmar555
Стабильность нагнулась
Abu-Denis
Это что, обычная практика, готовое судно два года после спуска гноить у причала ? И как его умудрились на бок уложить?
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