Морозильный траулер «Скорпион» строился на «Пелле» для мурманских рыболовов из группы компаний ФЭСТ. Судно было заложено в самом конце 2017 года, а на воду его спустили в июле 2019 года. За церемонией лично наблюдал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



В группе компаний ФЭСТ пока не комментируют новости о ЧП на «Пелле». В разговоре с 47news представители рыболовной компании сообщили, что с приёмом «Скорпиона» действительно были трудности. Окончательная его передача мурманским рыболовам и ввод в эксплуатацию были запланированы на середину 2021 года.



Группа ФЭСТ объединяет российские АО «Феникс», АО «Эридан», АО «Стрелец», АО «Таурус». Суда компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях. ФЭСТ выпускает вою продукцию под брендами Eurofish и «Рыбное меню».

