О деталях происшествия сообщает 30 марта 47 news. По информации издания, это рыболовецкий траулер «Скорпион», находящийся в процессе достройки. На борту, по предварительным данным, находились рабочие. Когда судно начало крениться, они быстро покинули борт. После пересчёта стало ясно, что не хватает двух человек — мужчины и женщины. Сейчас водолазная группа ищет их в нижней части траулера. Ещё двоих госпитализировали с переломами рёбер.
Как ранее рассказали «Фонтанке» в МЧС, звонок о происшествии поступил им в 15:15. Вода залила трюм, траулер накренился на бок.
На место также приехали представители администрации Отрадного и следователи СК на транспорте по СЗФО.