«По предварительным данным, на судне находятся два человека. Проводятся поисково-спасательные работы. Для обследования судна готовятся водолазные группы», — говорится в сообщении, опубликованном 30 марта.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение ещё двоих работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску», — говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

Заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода «Пелла» Илья Вайсман прокомментировал «Фонтанке» происшествие. На месте также работают представители местной администрации и транспортной прокуратуры по СЗФО.

Информация о ЧП в городе Отрадное (Кировский район Ленобласти) поступила в МЧС в 15:15. По предварительной информации, строящийся траулер накренился и перевернулся с рабочими на борту, его трюмы заполнились водой.

47news писало, что большинство сотрудников предприятия успели покинуть судно, но при пересчёте оказалось, что двоих не хватает – мужчины и женщины. По последним данным, его уже стабилизировали.