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Накреновали так, что ломались рёбра. МЧС подтверждает поиск рабочих после ЧП на заводе «Пелла»

На борту рыболовецкого траулера «Скорпион», перевернувшегося на заводе «Пелла» под Петербургом, могут находиться рабочие. Для его обследования готовятся водолазные группы. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.

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«По предварительным данным, на судне находятся два человека. Проводятся поисково-спасательные работы. Для обследования судна готовятся водолазные группы», — говорится в сообщении, опубликованном 30 марта.

МЧС России

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение ещё двоих работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску», — говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

Заместитель генерального директора по перспективному развитию судостроительного завода «Пелла» Илья Вайсман прокомментировал «Фонтанке» происшествие. На месте также работают представители местной администрации и транспортной прокуратуры по СЗФО.

Информация о ЧП в городе Отрадное (Кировский район Ленобласти) поступила в МЧС в 15:15. По предварительной информации, строящийся траулер накренился и перевернулся с рабочими на борту, его трюмы заполнились водой.

47news писало, что большинство сотрудников предприятия успели покинуть судно, но при пересчёте оказалось, что двоих не хватает – мужчины и женщины. По последним данным, его уже стабилизировали.

Фото: Подслушано Отрадное на Неве

Два траулера проекта 1701 — «Лев» и «Скорпион» - были заложены по заказу рыболовецкой группы компаний ФЭСТ в декабре 2017 года. Они спроектированы, чтобы добывать до 10 тыс. тонн рыбы в год. Стоимость этого контракта на оба судна — 66 млн евро.

«Скорпион» спускали на воду первым, в июле 2019 года в присутствии министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Тогда планировалось, что передать его заказчику получится летом 2020 года, но не сложилось, новая дата передачи, которая называлась, — середина 2021 года. Но теперь, похоже, сроки могут сдвинуться ещё больше.

Группа компаний ФЭСТ объединяет российские АО «Феникс», АО «Эридан», АО «Стрелец», АО «Таурус». Её суда ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях. ФЭСТ выпускает свою продукцию под брендами Eurofish и «Рыбное меню». В ГК пока что не комментируют ЧП.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Ленточки наше все)
nuga
Если их ищут водолазы,то это не пострадавшие,а погибшие.
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