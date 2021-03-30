60-метровая махина водоизмещением 3 тысячи тонн завалилась на бок при испытаниях на заводе «Пелла». Внутри водолазы ищут двоих.

В 15:15 30 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что на судостроительном заводе «Пелла» в Отрадном на бок опрокинулся стоявший у причала рыболовецкий траулер «Скорпион». Судно находится в процессе достройки. Момент заваливания попал на видео.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Длина судна составляет 61,04 м, ширина — 14 м, расчётная осадка — 5,9 м, полное водоизмещение — 3 130 тонн. Экипаж насчитывает 38 человек.

По предварительным данным 47news, в трюмовых отсеках ищут 37-летнюю маляршу Матлубахон Иброхимову родом из Узбекистана и 44-летнего жителя посёлка Понтонный Дмитрия Белоусова. По данным спасателей, по корпусу стучали кувалдой, звуков изнутри нет. Судя по странице в соцсетях, Иброхимова в Отрадном живет давно: дети ходят в третий и седьмой классы местной школы.

По предварительной информации, женщина работает на ООО «Рекорд Строй» — это дочернее предприятие «Пеллы», зарегистрированное в Отрадном. Мужчина — в компании «Интро-Пелла», это тоже «дочка» завода. У всех одинаковый вид деятельности: «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций».

В приёмной компании «Рекорд Строй» тяжело вздохнули и сообщили, что не могут прокомментировать сегодняшнее ЧП в Отрадном. Также там не смогли рассказать, где в настоящее время находится директор Сергей Корнеев. Мобильный телефон гендиректора «Интро-Пеллы» Сергея Кухтика на момент подготовки публикации не отвечал.



По предварительной информации, причиной заваливания могли стать испытания на крен. Для этого используются металлические кубы, заполненные бетоном, каждый весом 6,5 тонны. По предварительной информации, испытания идут второй день, но в первый рабочих с судна вывели.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







По словам замгендиректора «Пеллы» Ильи Вайсмана, проводилось кренование судна.

— Какие особенности у этого траулера? — уточнил 47news.

— Внутри много железа, оборудования — стрелы, лебёдки, которые тянут трал.

— Как проводится операция кренования?

— Производятся тщательные расчёты. Но сегодня что-то пошло не по плану, что-то пошло не так.

— Во время испытаний на судне должны быть люди?

— Те, кто участвует в операции.

— Как его будут поднимать?

— Сначала насосами осушаются отсеки, затем работают краны.

— Вариант с надуванием подушки рассматривается?

— Да, возможно, под борт подкладываются, такие есть у МЧС. Надо смотреть положение судна.

— Подобные происшествия на «Пелле» были?

— Нет, у нас не было.

Как сообщили 47news в ГУ МЧС по Ленобласти, судно стабилизировано. На место прибыли представители администрации Отрадного, специалисты трудовой инспекции Ленобласти и следователи СК на транспорте по СЗФО. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 216 УК — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Травмы двоих рабочих оценены как тяжелые.



Виктор Смирнов, Александр Калинин, Андрей Карлов, 47news

Морозильный траулер «Скорпион» строился на «Пелле» для мурманских рыболовов из группы компаний ФЭСТ. Судно было заложено в самом конце 2017 года, а на воду его спустили в июле 2019 года. За церемонией лично наблюдал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

