Серию ЧП с морскими судами пополнил инцидент в Видяево (Мурманская область).
Как сообщает Mashnews, там затонула плавучая мастерская ПМР-126. Произошло это 19 марта, в День моряка-подводника. Причиной стали естественный износ корпуса и несоблюдение мер безопасности при обслуживании. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Морячок (Олег)», видно, что процесс полного погружения под воду занял чуть больше 3 минут.
По данным источника издания на Северном флоте, такие плавучие мастерские строились в Бургасе (Болгария) в 1980-х годах, всего их было семь. ПМР-126 — первая в серии, её ввели в строй в 1979 году. В прошлом году её списали и продали коммерческой компании. Владелец намеревался отбуксировать её в другое место.
Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение по меньшей мере для 150 судов, сейчас ведётся масштабная спасательная операция. 23 марта сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, столкнулся с танкером Балтийского флота «Кола» в Суэцком заливе. 24 марта в Норвегии опрокинулся траулер «Мелькарт» из Мурманска.