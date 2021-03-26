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Болгарская плавучая мастерская ушла на дно за 3 минуты, выбрав для этого День подводника

В Мурманской области затонуло списанное судно

Серию ЧП с морскими судами пополнил инцидент в Видяево (Мурманская область).

Как сообщает Mashnews, там затонула плавучая мастерская ПМР-126. Произошло это 19 марта, в День моряка-подводника. Причиной стали естественный износ корпуса и несоблюдение мер безопасности при обслуживании. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Морячок (Олег)», видно, что процесс полного погружения под воду занял чуть больше 3 минут.

t.me/moria40k

По данным источника издания на Северном флоте, такие плавучие мастерские строились в Бургасе (Болгария) в 1980-х годах, всего их было семь. ПМР-126 — первая в серии, её ввели в строй в 1979 году. В прошлом году её списали и продали коммерческой компании. Владелец намеревался отбуксировать её в другое место.

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение по меньшей мере для 150 судов, сейчас ведётся масштабная спасательная операция. 23 марта сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, столкнулся с танкером Балтийского флота «Кола» в Суэцком заливе. 24 марта в Норвегии опрокинулся траулер «Мелькарт» из Мурманска.

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Комментарии (7)

261312781
Строились в 80-х, а в строй ввели в 1979 ом.
От ваших безграмотных, желтушных, а порой просто кликбейтных заголовков рыдать хочется. Найду альтернативу и ноги моей больше в этой помойке не будет!
dedmoroz_5e4d8827384c2
нормальная железка, подмондить и дальше бы работать, дурдом-кино
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