Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) в мае приблизится к опасным показателям, а на юге России — уже в апреле.
Как сообщает 5 апреля ТАСС, с этого момента Гидрометцентр России начнёт предупреждать россиян об «опасном солнце», пообещал его научный руководитель Роман Вильфанд. Такие прогнозы напоминают, что под прямыми солнечными лучами не стоит находиться без дополнительной защиты для кожи и глаз.
«Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать [индекс ультрафиолетового излучения], думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше, примерно во второй половине апреля — в конце апреля», — рассказал Вильфанд.
Апрельское солнце безопасно и обеспечивает хороший загар. «Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», — отметил глава Гидрометцентра.
Правда, в ближайшие дни в Петербурге загореть на апрельском солнце не удастся.