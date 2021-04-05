Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) в мае приблизится к опасным показателям, а на юге России — уже в апреле.

Как сообщает 5 апреля ТАСС, с этого момента Гидрометцентр России начнёт предупреждать россиян об «опасном солнце», пообещал его научный руководитель Роман Вильфанд. Такие прогнозы напоминают, что под прямыми солнечными лучами не стоит находиться без дополнительной защиты для кожи и глаз.