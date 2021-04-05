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Гидрометцентр предупреждает: в мае берегитесь «опасного солнца»

Вильфанд: Апрельский загар полезен, в отличие от июньского

Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) в мае приблизится к опасным показателям, а на юге России — уже в апреле.

Как сообщает 5 апреля ТАСС, с этого момента Гидрометцентр России начнёт предупреждать россиян об «опасном солнце», пообещал его научный руководитель Роман Вильфанд. Такие прогнозы напоминают, что под прямыми солнечными лучами не стоит находиться без дополнительной защиты для кожи и глаз.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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«Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать [индекс ультрафиолетового излучения], думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше, примерно во второй половине апреля — в конце апреля», — рассказал Вильфанд.

Апрельское солнце безопасно и обеспечивает хороший загар. «Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», — отметил глава Гидрометцентра.

Правда, в ближайшие дни в Петербурге загореть на апрельском солнце не удастся.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

Гидрометцентр начал составлять прогнозы УФ-облученности в 2020 году. Уровень ультрафиолетового излучения оценивается по шкале от 1 до 11. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному. При этом при значениях индекса от 3 до 7 рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
А в парках загорать - так это ваще двойная угроза по вирусу будет!! :))
Виктор Наворски
Очень актуальный совет для жителей Санкт-Петербурга, где в среднем 62 солнечных дня в году, в остальные соответственно глухая низкая облачность со свинцовыми низкими тучами....
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