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Петербургская погода настроена на рекорд — такой, что не для прогулок по набережным

Синоптики обещают Петербургу дождь в конце дня и сильный ветер

В понедельник, 5 апреля, в Северной столице тепло, но в целом погода не самая приятная.

Пешеходам придётся противостоять ветру — его скорость будет выше обычного.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами порывы до сильного. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 1–3 градусов, днем составит 7–9 градусов.

Ночная температура — повышенная для 5 апреля, дневная — обычная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 2 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 5 апреля выдалось в 1960 году, минус 16, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 23. А вот скорость ветра ожидается повышенная для 5 апреля — 8,9 м/с c порывами до 21,2 м/с. Самый сильный ветер в этот день был зафиксирован в 1968 году — до 11,8 м/с.

6 апреля будет чуть холоднее и больше осадков: дождь, мокрый снег и снежная крупа. Ночью может быть сильный ветер. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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