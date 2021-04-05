Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами порывы до сильного. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 1–3 градусов, днем составит 7–9 градусов.



Ночная температура — повышенная для 5 апреля, дневная — обычная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 2 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 5 апреля выдалось в 1960 году, минус 16, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 23. А вот скорость ветра ожидается повышенная для 5 апреля — 8,9 м/с c порывами до 21,2 м/с. Самый сильный ветер в этот день был зафиксирован в 1968 году — до 11,8 м/с.

