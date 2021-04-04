Отдых в Крыму дорожает, но туристов это не отпугивает

Крым ожидает в этом году рекордный турпоток, несмотря на рост цен.



«В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10–15%», — цитирует 4 апреля заявление председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка ТАСС.

По его словам, это связано с изменением стоимости топлива, ростом тарифа на энергоносители и новыми ценниками на продукты питания. Игроки рынка также подтверждают, что отдых на полуострове в 2021 году обойдется примерно на 10% дороже.

При этом в Крыму ждут рекордный наплыв отдыхающих. Уже сейчас, за два месяца до высокого сезона, уровень бронирования в некоторых местах достигает 90%.