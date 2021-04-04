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Отдых в Крыму дорожает, но туристов это не отпугивает

Председатель комитета по туризму Крыма рассказал о подорожании отдыха на полуострове

Крым ожидает в этом году рекордный турпоток, несмотря на рост цен.

«В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10–15%», — цитирует 4 апреля заявление председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка ТАСС.

По его словам, это связано с изменением стоимости топлива, ростом тарифа на энергоносители и новыми ценниками на продукты питания. Игроки рынка также подтверждают, что отдых на полуострове в 2021 году обойдется примерно на 10% дороже.

При этом в Крыму ждут рекордный наплыв отдыхающих. Уже сейчас, за два месяца до высокого сезона, уровень бронирования в некоторых местах достигает 90%.

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Комментарии (14)

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Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыре 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.......
Daster
Кто один раз побывал в Крыму туда больше не возвращается. За эти деньги можно отлично отдохнуть в Турции хотяб.
И даже не о деньгах речь , а о «любезности» местных, в прошлом году были в Кисловодске и любого кого не спросишь где находится что нибудь всегда отвечают типа вон там Москва, мы были с мамой ей 80 лет и тем не менее нас к парку местные направили в обход в горы около километра а как оказалось там пройти было ну метров 200.
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Турция, готовься к тройному наплыву русских туристов) бездарность ценовой политики нашего бездарного правительства уже даже не поражает, уже просто стыдно
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