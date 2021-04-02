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Учителей обязали скачать приложение телеканала «Санкт-Петербург», чтобы проверить его устойчивость

Петербургские бюджетники будут тестировать приложение городского телеканала

Петербургских учителей обязали установить приложение телеканала «Санкт-Петербург». Такие указания 2 апреля получили сотрудники школ минимум в двух районах города.

«Об установке приложения нужно отчитаться. Это поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга. Затем его можно будет удалить», — говорится в сообщении, которое получили учителя.

Вице-губернатор Александр Бельский сообщил «Фонтанке», что действительно при тестировании нового приложения телеканала было принято решение привлечь бюджетников: это нужно, чтобы проверить максимальную нагрузку приложения. Однако, по его словам, никакого принуждения не было. «Обязаловку» вице-губернатор объяснил возможными перегибами на местах.

Владельцем канала «Санкт-Петербург» является ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», на 100% принадлежащее комитету имущественных отношений Северной столицы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Spbru
Продвижение приложения в google play устроили за счёт принуждения бюджетников. Схема отработанная, Путин и ЕдРо уже второй десяток лет в лидерах "по скачиванию приложений".
ivan5_5e4d10fe646f6
Фотки все с телефона выкачаются и пароли - и сразу можете удалять приложение
aaignat
В приложении вирусня, инфа 146%
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