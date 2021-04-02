Учителей обязали скачать приложение телеканала «Санкт-Петербург», чтобы проверить его устойчивость

«Об установке приложения нужно отчитаться. Это поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга. Затем его можно будет удалить», — говорится в сообщении, которое получили учителя.



Вице-губернатор Александр Бельский сообщил «Фонтанке», что действительно при тестировании нового приложения телеканала было принято решение привлечь бюджетников: это нужно, чтобы проверить максимальную нагрузку приложения. Однако, по его словам, никакого принуждения не было. «Обязаловку» вице-губернатор объяснил возможными перегибами на местах.

