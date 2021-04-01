Шествие с флагами обернулось для активистов петербургской «Весны» арестом. Единственная девушка получила меньший срок

Четверо активистов петербургской «Весны» вечером 1 апреля были арестованы за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Трое молодых людей получили по семь суток ареста, девушка — пять. Об этом сообщается в соцсетях движения.



Как писала «Фонтанка», Богдан Литвин, Никита Левкин, Георгий Смирнов и Александра Кодий провели две ночи в 52-м отделе полиции.



Вечером 30 марта участники акции устроили шествие с флагами, на которых изображен известный мем — логотип Роскомнадзора, стилизованный под нацистский флаг, черных плащах и балаклавах такого же цвета. Акция — ответ на объявление ведомства о замедлении скорости работы Twitter из-за отказа удалить более 3 тысяч постов и игнорирования предупреждений надзорного органа.

