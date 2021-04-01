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Шествие с флагами обернулось для активистов петербургской «Весны» арестом. Единственная девушка получила меньший срок

В Петербурге арестованы четверо активистов «Весны» за акцию против замедления Twitter

Четверо активистов петербургской «Весны» вечером 1 апреля были арестованы за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Трое молодых людей получили по семь суток ареста, девушка — пять. Об этом сообщается в соцсетях движения.

Как писала «Фонтанка», Богдан Литвин, Никита Левкин, Георгий Смирнов и Александра Кодий провели две ночи в 52-м отделе полиции.

Вечером 30 марта участники акции устроили шествие с флагами, на которых изображен известный мем — логотип Роскомнадзора, стилизованный под нацистский флаг, черных плащах и балаклавах такого же цвета. Акция — ответ на объявление ведомства о замедлении скорости работы Twitter из-за отказа удалить более 3 тысяч постов и игнорирования предупреждений надзорного органа.

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Комментарии (3)

264733601
В тайгу их, пускай там с флагами ходют
Савва Морозов
в америке, фейс банит всех, приближённых к трампу, а ему самому - вечный, но попробуй такая "весна" появись - резиновые пули и реальный срок. а у нас, даже прописано про ответственность за употребление символов, схожих с нацистскими - лишь пожурят.
265831231
Национал-куколдизм. У нас женщины, что привелигерованный класс? На каком основании ей меньший срок? Не удивительно что рождаемость падает
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