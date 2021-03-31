Задержанных активистов петербургской «Весны» вернули в полицию на ночевку

Активисты «Весны», которых накануне задержали из-за акции против возможной блокировки Twitter, проведут в полиции еще одну ночь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Причина — некорректно оформленные протоколы.



«Задержанных активистов «Весны» — Богдана Литвина, Никиту Левкина, Георгия Смирнова, Александру Кодий — оставляют в 52 отделе полиции до утра, на вторую ночь. Говорил с замначальника отдела Дорофеевым, просил отпустить их до суда, обязав явкой в суд, тем более что виновата полиция, которая за 20 часов не успела нормально оформить 4 протокола», — написал парламентарий.

