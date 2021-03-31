Задержанных активистов петербургской «Весны» вернули в полицию на ночевку

Активисты «Весны», которых накануне задержали из-за акции против возможной блокировки Twitter, проведут в полиции еще одну ночь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Причина — некорректно оформленные протоколы.
«Задержанных активистов «Весны» — Богдана Литвина, Никиту Левкина, Георгия Смирнова, Александру Кодий — оставляют в 52 отделе полиции до утра, на вторую ночь. Говорил с замначальника отдела Дорофеевым, просил отпустить их до суда, обязав явкой в суд, тем более что виновата полиция, которая за 20 часов не успела нормально оформить 4 протокола», — написал парламентарий.
Предполагается, что в суд задержанных повезут утром 1 апреля. Им вменяют нарушение по части 2 статьи 20.2 КОАП («организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).
Вечером 30 марта участники акции устроили шествие с флагами, на которых изображен известный мем — логотип Роскомнадзора, стилизованный под нацистский флаг, черных плащах и балаклавах такого же цвета. Акция — ответ на объявление ведомства о замедлении скорости работы Twitter из-за отказа удалить более 3 тысяч постов и игнорирования предупреждений надзорного органа.