FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Суд не смог определить место пребывания доцента Земченкова за одно заседание

Обвиняемый в убийстве экс-супруги главный нефролог Петербурга Земченков возвращается в ИВС

Суд в Петербурге перенес рассмотрения ходатайства следствия об аресте главного нефролога Петербурга Александра Земченкова. Защита хочет собрать больше информации о его личности.

Судья Октябрьского районного суда Ирина Сопилова 1 апреля не смогла определить меру пресечения обвиняемому в убийстве нефрологу. Ему продлен срок задержания, очередное заседание должно состояться завтра. Адвокат от общения с прессой воздержался, не назвав даже своего имени. Следователь лишь кратко сказал, что таково решение суда. В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» сообщили, что об отложении просила защита обвиняемого — нужно собрать документы, характеризующие личность доцента.

В суд Земченкова доставили, стараясь максимально скрыть нефролога от журналистов. Выборочно суд подошел и к самому заседанию — пустили только три телеканала, сославшись на то, что они якобы приехали первыми, а в зале мало места.

Главного городского врача-нефролога, доцента Земченкова обвиняют в убийтсве жены. 11 лет назад известный в городе акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала без вести. После личного приема у главы СК отца пропавшей, Геннадия Кононова, расследование возобновили. Спустя около четырёх месяцев Земченкова, версия о причастности которого прорабатывалась ещё 11 лет назад, задержали. Спустя два дня в ИВС он дал признательные показания. По версии следствия, он убил жену 23 февраля 2010 года неустановленным способом. Тело он, считает СК, расчленил и выбросил останки в мусорные баки. Мотив — новая любовь. Вскоре после пропажи доктора Земченковой в доме у нефролога поселилась другая женщина, ныне она его жена.

Земченков возглавляет центр нефрологии Мариинской больницы, он главный внештатный специалист-нефролог комитета по здравоохранению Петербурга. Его нынешняя жена возглавляет центр диализа в частной клинике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний