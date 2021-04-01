Суд не смог определить место пребывания доцента Земченкова за одно заседание

Судья Октябрьского районного суда Ирина Сопилова 1 апреля не смогла определить меру пресечения обвиняемому в убийстве нефрологу. Ему продлен срок задержания, очередное заседание должно состояться завтра. Адвокат от общения с прессой воздержался, не назвав даже своего имени. Следователь лишь кратко сказал, что таково решение суда. В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» сообщили, что об отложении просила защита обвиняемого — нужно собрать документы, характеризующие личность доцента.



В суд Земченкова доставили, стараясь максимально скрыть нефролога от журналистов. Выборочно суд подошел и к самому заседанию — пустили только три телеканала, сославшись на то, что они якобы приехали первыми, а в зале мало места.