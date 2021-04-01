Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Александра Земченкова доставили к зданию суда на Почтамтскую улицу ещё до трёх часов дня 1 апреля. Начало заседания задерживалось, вокруг конвойного автомобиля собрались два десятка журналистов. Октябрьский районный суд все ещё не снял коронавирусные ограничения, и официально слушатели в здание суда не допускаются, хотя большинство районных судов вернулось к обычному режиму работы.

К половине пятого вечера пристав вышла с бумажкой, записала список СМИ, отдельно уточнив, кто из них пришёл с камерами. Ещё через несколько минут журналистам объявили, что в зал пустят только трёх операторов и корреспондентов этих же каналов. Сотрудница суда на претензии остальных СМИ ответила чуть ли не детской считалкой — кто первый приехал, того и пустили. Как суд определил, кто был первым, осталось тайной.

Самого Земченкова оставшимся на улице операторам также не показали. Машина подъехала к воротам практически вплотную. Жалобу «Фонтанки» на имя председателя суда приставы принять отказались, посоветовав воспользоваться почтой.



Главного городского врача-нефролога, доцента Земченкова обвиняют в убийстве жены. 11 лет назад известный в городе акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала без вести. После личного приема у главы СК отца пропавшей, Геннадия Кононова, расследование возобновили. Через четыре месяца Земченкова, версия о причастности которого прорабатывалась ещё 11 лет назад, задержали. Спустя два дня в ИВС он дал признательные показания. По версии следствия, он убил жену 23 февраля 2010 года неустановленным способом. Тело он, считает СК, расчленил и выбросил останки в мусорные баки. Мотив — новая любовь. Вскоре после пропажи доктора Земченковой в доме у нефролога поселилась другая женщина, сейчас она его жена.



Земченков возглавляет центр нефрологии Мариинской больницы, он главный внештатный специалист-нефролог Комитета по здравоохранению Петербурга. Его нынешняя жена возглавляет центр диализа в частной клинике.

