Связанного скотчем бизнесмена нашли мёртвым в подземном паркинге на юго-западе Петербурга. Его жену ударили по голове и похитили полмиллиона

Как пишет 47news , около пяти утра 1 апреля к полицейским обратилась 31-летняя женщина. Последняя рассказала, что накануне около одиннадцати вечера вернулась в свою квартиру на улице Адмирала Черокова и застала неизвестного мужчину, который пытался вскрыть входную дверь. После этого она получила удар по голове, а очнулась уже дома со связанными скотчем руками.

В Петербурге устанавливают обстоятельства смерти бизнесмена, которого нашли связанным скотчем на территории подземного паркинга в Красносельском районе. Предпринимателя обнаружили после заявления супруги, которая сообщила в полицию о грабеже.

В это время нападавшие обшаривали комнаты в поисках ценных вещей. В итоге им удалось вынести из квартиры полмиллиона рублей и несколько дорогих часов. У хозяйки также отобрали iPhone. Напоследок в её адрес прозвучала просьба не звонить в полицию, а также передать это мужу.

Несмотря на это, женщина обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские принялись осматривать подземный паркинг. В результате в подсобном помещении было найдено тело мужчины с замотанными тем же скотчем руками. Погибшим оказался её муж и совладелец ограбленной квартиры — 38-летний предприниматель. По предварительной версии, его смерть наступила после удара по голове.

Как удалось установить, минувшим вечером на парковку заехал принадлежащий ему чёрный BMW X5, а дальше есть две версии событий. Первая — его привезли уже связанными, вторая — поджидали и связывали прямо на территории паркинга.

Каким образом преступники попали на закрытую территорию — вопрос открытый, но достоверно известно, что действовали они, не смущаясь камер. Впрочем, об анонимности они всё-таки позаботились: их лица скрывали медицинские маски.