Полная версия драмы «Супернова» с Колином Фёртом и Стэнли Туччи сумела получить прокатное удостоверение Минкульта

Оригинальная версия драмы «Супернова» режиссёра Гарри Макквина смогла получить прокатное удостоверение в Министерстве культуры. Как 31 марта пишет «Медуза» со ссылкой на информацию Interfax. Получение всех необходимых документов подтвердили в компании World Pictures., на большие экраны лента без сокращений выйдет 8 апреля.
В начале марта «Супернову» выпустили в российских кинотеатрах, вырезав при этом сцену, в которой герои пытаются заняться сексом. Как утверждали критики и представители профессионального сообщества, без этого момента зрителю неочевидно, что персонажи значат друг для друга — они могут показаться просто друзьями.
По сюжету, герои ленты, чьи роли исполнили Колин Фёрт и Стэнли Туччи, отправляются в путешествие, чтобы побывать в любимых местах и встретиться с родными людьми. Мужчины находятся в отношениях уже много лет. Теперь им предстоит проститься друг с другом: герой Туччи понимает, что медленно теряет память.
Интимную сцену решил вырезать прокатчик. Такой поступок осудил сам Гарри Макквин, заявив, что создатели картины «признают давление на российских дистрибьюторов, но не потерпят такой цензуры».