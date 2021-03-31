Полная версия драмы «Супернова» с Колином Фёртом и Стэнли Туччи сумела получить прокатное удостоверение Минкульта

Оригинальная версия драмы «Супернова» режиссёра Гарри Макквина смогла получить прокатное удостоверение в Министерстве культуры. Как 31 марта пишет «Медуза» со ссылкой на информацию Interfax. Получение всех необходимых документов подтвердили в компании World Pictures., на большие экраны лента без сокращений выйдет 8 апреля.



В начале марта «Супернову» выпустили в российских кинотеатрах, вырезав при этом сцену, в которой герои пытаются заняться сексом. Как утверждали критики и представители профессионального сообщества, без этого момента зрителю неочевидно, что персонажи значат друг для друга — они могут показаться просто друзьями.