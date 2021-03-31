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ЗакС спросил со Смольного за «Дом-гроб-2». Но про Кузнечный переулок — тишина

Парламент Петербурга просит не строить комплекс апартаментов на Левашовском проспекте

Заксобрание Петербурга попросило губернатора не допустить строительства комплекса апартаментов на Левашовском проспекте и ответить на вопрос, планирует ли Смольный предпринимать усилия для возврата участка в госсобственность. Соответствующий депутатский запрос парламент утвердил на заседании 31 марта.

До 10 мая 2021 года должен быть подготовлен проект планировки территории по адресу: Левашовский проспект, участок 1 (восточнее дома 24), задание на его подготовку в мае прошлого года комитет по градостроительству выдал компании «Тайм». Авторы запроса полагают, что участок готовится под застройку комплексом апартаментов.

Ранее территория находилась в городской собственности, затем в 2007 году его арендовал «Дом мод плюс» под строительство административно-торгового центра, но после возражений местных жителей Смольный расторг договор. В течение нескольких лет поступали предложения благоустроить территорию, однако в 2016 году она перешла в частную собственность — ООО «Тайм», которое «на основании судебного решения» возвело там одноэтажное здание.

«Колоссальная, конечно, выгода лично тем, кто делал, и громадный имущественный вред государству. Продан по цене меньше чем однокомнатная квартира на Петроградской стороне, продан меньше 6 миллионов рублей. Вот этот участок, на котором собираются возвести многоэтажный дом. Жилой. Может, «Дом-гроб-2» там появится, — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Вот скажите, коллеги, вот скажите, Юрий Борисович (Шестериков, представитель Смольного в Заксобрании. — Прим. ред.), обращаюсь к вам: ну, совесть должна быть? Вот просто совесть. Или такие понятия, как совесть, они чиновникам, которые занимаются градостроительной деятельностью, просто несвойственны?»

«Домом-гробом», напомним, прозвали будущий жилой комплекс на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной Карповки, со строительством которого пыталось бороться Заксобрание.

Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский заметил, что поддержит запрос, и поинтересовался у главы парламента, готов ли он также защищать от застройки Кузнечный переулок, где планировалось возвести новое здание Музея Достоевского, однако против этого громко возражают местные жители — это единственный сквер в переулке. Предполагалось, что участок внесут в реестр зеленых насаждений, это предложение прошло первое чтение в Заксе. Однако накануне парламентская комиссия по городскому хозяйству рекомендовала исключить этот пункт, то есть оставить место пригодным для застройки, спровоцировав новые протесты горожан.

Спикер ЗакСа уклонился от ответа на вопрос Вишневского и также не ответил на замечание беспартийного Максима Резника, который обратил внимание председателя, что последний не ответил оппозиционному коллеге.

Второе чтение законопроект о зеленых насаждениях пройдет сегодня, 31 марта.

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Комментарии (14)

AP-SPb
Можно иронизировать сколько угодно, но по факту Макаров свою подшевную территорию защищает как может. В отличие от других "ответственных" лиц типа бесполезного бездельника Мейксина или старушки Щербаковой.
Агроном аэродрома
Застройщик не откатил?
K_Lutsky
У меня другой вопрос: как они в этот сквер на Кузнечном еще одно здание втиснуть собрались? Нельзя просто музею еще одно здание выделить и все?)
Капец какой то. То на месте бывшей фабрики КРупской Апарт отель построили, который вообще никак в архитектуру не вписывается, то на Звенигородской новое здание для МДТ почти построили и рядом еще дом втиснули, с окнами на здание печатной фабрики.
Мне интересно, кто и как такие решения принимает? Этот новодел он в существующую архитектуру не вписывается от слова совсем. ...
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