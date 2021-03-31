ЗакС спросил со Смольного за «Дом-гроб-2». Но про Кузнечный переулок — тишина

Заксобрание Петербурга попросило губернатора не допустить строительства комплекса апартаментов на Левашовском проспекте и ответить на вопрос, планирует ли Смольный предпринимать усилия для возврата участка в госсобственность. Соответствующий депутатский запрос парламент утвердил на заседании 31 марта.

До 10 мая 2021 года должен быть подготовлен проект планировки территории по адресу: Левашовский проспект, участок 1 (восточнее дома 24), задание на его подготовку в мае прошлого года комитет по градостроительству выдал компании «Тайм». Авторы запроса полагают, что участок готовится под застройку комплексом апартаментов.

Ранее территория находилась в городской собственности, затем в 2007 году его арендовал «Дом мод плюс» под строительство административно-торгового центра, но после возражений местных жителей Смольный расторг договор. В течение нескольких лет поступали предложения благоустроить территорию, однако в 2016 году она перешла в частную собственность — ООО «Тайм», которое «на основании судебного решения» возвело там одноэтажное здание. «Колоссальная, конечно, выгода лично тем, кто делал, и громадный имущественный вред государству. Продан по цене меньше чем однокомнатная квартира на Петроградской стороне, продан меньше 6 миллионов рублей. Вот этот участок, на котором собираются возвести многоэтажный дом. Жилой. Может, «Дом-гроб-2» там появится, — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Вот скажите, коллеги, вот скажите, Юрий Борисович (Шестериков, представитель Смольного в Заксобрании. — Прим. ред.), обращаюсь к вам: ну, совесть должна быть? Вот просто совесть. Или такие понятия, как совесть, они чиновникам, которые занимаются градостроительной деятельностью, просто несвойственны?»

«Домом-гробом», напомним, прозвали будущий жилой комплекс на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной Карповки, со строительством которого пыталось бороться Заксобрание. Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский заметил, что поддержит запрос, и поинтересовался у главы парламента, готов ли он также защищать от застройки Кузнечный переулок, где планировалось возвести новое здание Музея Достоевского, однако против этого громко возражают местные жители — это единственный сквер в переулке. Предполагалось, что участок внесут в реестр зеленых насаждений, это предложение прошло первое чтение в Заксе. Однако накануне парламентская комиссия по городскому хозяйству рекомендовала исключить этот пункт, то есть оставить место пригодным для застройки, спровоцировав новые протесты горожан. Спикер ЗакСа уклонился от ответа на вопрос Вишневского и также не ответил на замечание беспартийного Максима Резника, который обратил внимание председателя, что последний не ответил оппозиционному коллеге.