Сквер в Кузнечном переулке не успел попасть в ЗНОП. Его снова рекомендовали оставить пригодным для застройки

Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству 21 января рекомендовала исключить из законопроекта о зеленых насаждениях общего пользования сквер в Кузнечном переулке, на месте которого собирались строить новое здание Музея Достоевского. Об этом «Фонтанке» рассказал замглавы комиссии депутат Борис Вишневский.
В первом чтении законопроекта о зеленых насаждениях общего пользования Заксобрание включило сквер в Кузнечном переулке, который градозащитники ранее защищали от застройки новым зданием Музея Достоевского.
На заседании профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству рекомендовала Заксобранию исключить сквер во втором чтении.
Напомним, что в мае 2019 года еще тогда врио губернатора Александр Беглов назвал «недопустимой» застройку сквера в Кузнечном переулке.