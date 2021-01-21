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Сквер в Кузнечном переулке не успел попасть в ЗНОП. Его снова рекомендовали оставить пригодным для застройки

Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству 21 января рекомендовала исключить из законопроекта о зеленых насаждениях общего пользования сквер в Кузнечном переулке, на месте которого собирались строить новое здание Музея Достоевского. Об этом «Фонтанке» рассказал замглавы комиссии депутат Борис Вишневский.

В первом чтении законопроекта о зеленых насаждениях общего пользования Заксобрание включило сквер в Кузнечном переулке, который градозащитники ранее защищали от застройки новым зданием Музея Достоевского.

На заседании профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству рекомендовала Заксобранию исключить сквер во втором чтении.

Напомним, что в мае 2019 года еще тогда врио губернатора Александр Беглов назвал «недопустимой» застройку сквера в Кузнечном переулке.

О планах построить в Кузнечном переулке, между домами 5 и 9, новое здание Музея Достоевского заговорили в 2016 году. Стройка затевалась для расширения существующего музея, который страдает от нехватки площадей. В апреле 2018-го проект представили в Совете по инвестициям Смольного. Тогда стало известно, что финансировать инициативу согласился благотворительный фонд «Петербург Достоевского». Один из трех совладельцев структуры — Андрей Якунин. Впрочем, сам Якунин заявил в интервью «Фонтанке», что не обладает необходимыми для строительства 700 миллионами рублей и отвечает лишь за привлечение финансирования. В мае 2018-го соглашение между Санкт-Петербургом и фондом «Петербург Достоевского» было подписано на ПМЭФ.

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Господи, там от силы три сквера на весь район, ну оставьте уже их в покое! Кому нужен музей такой ценой?! Откройте филиал музея в Купчино, там и сонечки мармеладовы живут, и раскольниковы и кого только нет.
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