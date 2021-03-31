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Мошенника-иностранца, обманувшего земляков почти на миллион рублей, задержали в Петербурге

Иностранца, которого в Узбекистане ищут за мошенничество, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга нашли в центре Петербурга 30-летнего гражданина Узбекистана, которого на родине ищут с лета прошлого года по делу о мошенничестве.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне около половины четвертого дня мужчину, который официально стоит на миграционном учете в Петербурге, взяли у дома 26 по улице Моисеенко. 30-летний иностранец с июня 2020 года находится в межгосударственном розыске из-за мошенничества.

Силовики республики полагают, что с ноября 2018 года по апрель 2019 года он брал деньги с земляков по Самаркандской области за то, чтобы справить им документы для выезда на работу в Польшу. С доверчивых мужчина взял 11 450 долларов США (около 750 000 российских рублей), после чего скрылся.

Инициатор розыска уже уведомлен о задержании.

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Комментарии (3)

265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо.........
hal9000
Ишь какой хитрый..а здесь наверно гулял на широкую ногу..если ресторан то только Гинза..если такси то тока Мерседес..одежда только из дорогих бутиков..казино женщины...наверно уже все прокуралесил...
lamer
В title страницы прикольнее: "У кожвендиспансера в центре Петербурга задержали иностранца в розыске 30 марта 2021 года - Происшествия - Новости Санкт-Петербурга - Фонтанка.Ру"
И очень неприличную болезнь лечили незаконно марганцовкой....
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