Мошенника-иностранца, обманувшего земляков почти на миллион рублей, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга нашли в центре Петербурга 30-летнего гражданина Узбекистана, которого на родине ищут с лета прошлого года по делу о мошенничестве.



Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне около половины четвертого дня мужчину, который официально стоит на миграционном учете в Петербурге, взяли у дома 26 по улице Моисеенко. 30-летний иностранец с июня 2020 года находится в межгосударственном розыске из-за мошенничества.



Силовики республики полагают, что с ноября 2018 года по апрель 2019 года он брал деньги с земляков по Самаркандской области за то, чтобы справить им документы для выезда на работу в Польшу. С доверчивых мужчина взял 11 450 долларов США (около 750 000 российских рублей), после чего скрылся.

