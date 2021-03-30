Цены на новые автомобили в России за квартал выросли на 1–8%. Некоторые марки успели переписать ценники дважды

Как сообщает 30 марта аналитическое агентство «Автостат» , в зависимости от бренда рост цен на автомобили заметно отличается. Так, южнокорейский Hyundai поднял рублевые цены на свои машины на 0,4–6,9%. У его «дочки» KIA большинство моделей прибавило в цене от 1,6% до 4,6%.

За период с января по март 2021 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 1–8%. Начавшийся в этом году планомерный рост цен затронул большинство представленных на российском рынке марок, а некоторые прибавили в цене не по одному разу.

Основная часть линейки Toyota стала дороже в пределах 3,5–6,4%. Другая японская марка, Nissan, подняла цены на все свои модели на более скромную величину — от 0,9% до 3,3%. А вот автомобили китайской Chery стали дороже на 3,3– 7,7%.

Не отстают и европейские бренды. Renault поднял цены на большинство своих моделей на 0,7–3,8%. Машины Volkswagen подорожали на 1,4–2,9%. BMW успел поменять цены дважды: в начале года автомобили, выпущенные с 1 января 2021 года, прибавили в среднем 4,5% стоимости, а затем в феврале — еще 3,8%. А вот Citroen, которая тоже дважды поменяла прайс-листы с начала года, напротив, сделала некоторые модели и комплектации дешевле: на 2,2–8,4% в январе и на 0,4–4,3% в марте.

Дважды за первый квартал года подорожали и LADA. В середине января почти все модели марки прибавили в цене от 10 до 39 тысяч рублей, и затем в середине марта уже все автомобили стали дороже на 11–20 тысяч рублей.

Самое существенное подорожание отмечено в премиальном сегменте. За январь — март рост цен на отдельные люксовые марки и модели даже превысил 10%.