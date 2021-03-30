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Компания, собиравшаяся строить храм на месте военного ДОТа в Купчино, передумала и отозвала заявку из комитета Смольного

«Просторы-2» отозвала заявку на строительство храма на месте ДОТа в Купчино

Проектная компания «Просторы-2» отозвала заявку на проектирование храма в Купчино из комиссии по землепользованию и застройке при комитете по градостроительству и архитектуре. Такой ответ из ведомства получил глава муниципалитета № 72 Павел Швец.

Как он сообщил «Фонтанке» 30 марта, он обращался к членам комиссии с просьбой отказать компании в рассмотрении заявления, так как на месте строительства храма расположен военный ДОТ. Однако там заявили, что компания отозвала заявку самостоятельно. Швец уверен, что в ближайшее время «Просторы-2» подадут новую заявку, скорректировав место строительства.

О том, что на улице Димитрова в Купчино планируется возвести храм в непосредственной близости от памятника — ДОТ № 204, стало известно в начале февраля, когда комитет по градостроительству опубликовал информацию о проведении общественных слушаний о предоставлении разрешения для религиозного использования ещё не сформированного участка.

В публичное пространство ситуация вышла, так как горожане добиваются создания в этом месте мемориального комплекса «Оборонительный рубеж "Ижора"». В Петербурге это единственная оставшаяся нетронутой со времен Великой Отечественной войны система фортификационных сооружений. Идея активистов: показать это место таким, как оно выглядело во время боевых действий.

В марте к обсуждению строительства храма подключилась депутат Оксана Дмитриева, она обратилась к «строительному» вице-губернатору Николаю Линченко. После встречи с ним в своем телеграм-канале она написала, что чиновник «дал ряд поручений, обеспечивающих учет мнения жителей и инициативной группы при определении границ мемориального комплекса «Оборонительный рубеж "Ижора"».

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