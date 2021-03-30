Проект рекультивации полигона «Красный Бор» пройдет экологические и главгосэкспертизы до конца 2021 года. Об этом 30 марта журналистам во время встречи на полигоне в Ленобласти рассказал начальник управления экологического инжиниринга «Федерального экологического оператора» Михаил Щербаков.
«Сейчас разрабатывается проект. Срок сдачи проекта с прохождением всех экспертиз, как экологической, так и главгосэкспертизы, — в декабре», — сообщил Щербаков.
«Проект реализовываться будет одним этапом, она [последовательность] будет определена проектом», — добавил он.
Общая концепция следующая: вокруг полигона возводится противофильтрационная эшелонированная завеса. Это условно стена пятиметровой толщины, состоящая из нескольких слоев, в том числе бетон, полимерные материалы, глины, датчики, наблюдающие за тем, как себя ведет стена. С помощью промышленной установки будет выделяться вода и фильтроваться до состояния рыбохозяйственной.
Сейчас на полигоне собирается опытно-промышленная установка, на ней отработают порядка 150 кубометров отходов, результаты лягут в основу проекта.
Из 70 карт полигона 65 в настоящее время закрыты. В открытых — 340 тысяч кубометров жидких отходов. Прежде всего, там находятся соли тяжелых металлов, полихлорированные бифинилы, хлорированные водороды, кислоты.
В 2024 году проект будет завершен в полном объеме, в том числе биологический. «Здесь будет зеленый холм», — добавил Щербаков. Общую стоимость рекультивации он назвать затруднился.