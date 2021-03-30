Проект рекультивации полигона «Красный Бор» пройдет экологические и главгосэкспертизы до конца 2021 года. Об этом 30 марта журналистам во время встречи на полигоне в Ленобласти рассказал начальник управления экологического инжиниринга «Федерального экологического оператора» Михаил Щербаков.



«Сейчас разрабатывается проект. Срок сдачи проекта с прохождением всех экспертиз, как экологической, так и главгосэкспертизы, — в декабре», — сообщил Щербаков.

«Проект реализовываться будет одним этапом, она [последовательность] будет определена проектом», — добавил он.