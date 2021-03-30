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Мусорный «Красный Бор» под Петербургом к 2024 году обещают превратить в зеленый холм

Проект рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленобласти пройдет все экспертизы до 2022 года

Вокруг объекта собираются возвести противофильтрационную эшелонированную завесу.

Проект рекультивации полигона «Красный Бор» пройдет экологические и главгосэкспертизы до конца 2021 года. Об этом 30 марта журналистам во время встречи на полигоне в Ленобласти рассказал начальник управления экологического инжиниринга «Федерального экологического оператора» Михаил Щербаков.

«Сейчас разрабатывается проект. Срок сдачи проекта с прохождением всех экспертиз, как экологической, так и главгосэкспертизы, — в декабре», — сообщил Щербаков.

«Проект реализовываться будет одним этапом, она [последовательность] будет определена проектом», — добавил он.

Общая концепция следующая: вокруг полигона возводится противофильтрационная эшелонированная завеса. Это условно стена пятиметровой толщины, состоящая из нескольких слоев, в том числе бетон, полимерные материалы, глины, датчики, наблюдающие за тем, как себя ведет стена. С помощью промышленной установки будет выделяться вода и фильтроваться до состояния рыбохозяйственной.

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Сейчас на полигоне собирается опытно-промышленная установка, на ней отработают порядка 150 кубометров отходов, результаты лягут в основу проекта.

Из 70 карт полигона 65 в настоящее время закрыты. В открытых — 340 тысяч кубометров жидких отходов. Прежде всего, там находятся соли тяжелых металлов, полихлорированные бифинилы, хлорированные водороды, кислоты.

В 2024 году проект будет завершен в полном объеме, в том числе биологический. «Здесь будет зеленый холм», — добавил Щербаков. Общую стоимость рекультивации он назвать затруднился.

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт (участков полигона) приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"».

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Комментарии (4)

Cashmare
зеленый холм, говорите... а проклятые хоббитсы из-под него потом не полезут, моя прелесть?
footballer13
Ой, сколько этих проектов было.
Mimic
Под "зеленым холмом" обычно подразумевается полная реабилитация территории, будто на этом месте вообще никогда никакого опасного объекта и не существовало. Обещается именно это или что-то другое?
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