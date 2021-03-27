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Угадай театр по люстре. Шуточный тест ко Всемирному дню театра

Успешное прохождение этого теста ничего не скажет о вашем культурном уровне или знании современного театра. Но точно сделает внимательнее при следующем походе в театр.

«Фонтанка» выбрала десяток люстр известных петербургских театров в их профессиональный праздник, который отмечается 27 марта. Вы точно любовались на какие-то из них, а какие-то могли даже запомнить лучше, чем сами спектакли или концерты, на которые шли. Но сможете ли вспомнить, какая где висит?

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