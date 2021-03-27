«Фонтанка» выбрала десяток люстр известных петербургских театров в их профессиональный праздник, который отмечается 27 марта. Вы точно любовались на какие-то из них, а какие-то могли даже запомнить лучше, чем сами спектакли или концерты, на которые шли. Но сможете ли вспомнить, какая где висит?
Угадай театр по люстре. Шуточный тест ко Всемирному дню театра
Успешное прохождение этого теста ничего не скажет о вашем культурном уровне или знании современного театра. Но точно сделает внимательнее при следующем походе в театр.