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«Уход второй волны затянулся». В Смольном предупредили о высокой вероятности нового роста заболеваемости коронавирусом

За неделю в Петербурге выросло число госпитализаций больных коронавирусом, говорится в очередном ежедневном отчёте межведомственного координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

В субботу, 20 марта, в стационары Петербурга поступило 362 человека, что на 5,2% больше, чем неделей ранее (344). При этом общее число людей с диагностированным коронавирусом, которые обратились за медицинской помощью, за неделю снизилось на 38%. 20 марта к врачам пришел 841 человек.

Падает и число выздоровевших: 20 марта поправились 1073 человека, тогда как неделей ранее таких людей было вдвое больше. Сейчас в городе 18 592 активных больных под медицинским наблюдением, что на 14% меньше, чем неделей ранее.

Вероятность нового роста заболеваемости остаётся высокой, предупреждают в Смольном. Об этом свидетельствует затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, где началась третья волна, говорится в сообщении.

Сейчас в Петербурге остается 6 248 койки для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1 754 койки (28,1 %).

Вакцина, поступившая вчера в Петербург, доставляется в 24 пункта вакцинации в 13 районах города. В ближайшие дни её получат также несколько частных клиник.

Всего на сегодняшний день привито 326 049 человек. Из них 233 119 человек полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках на сегодня — 22 493 комплекта.

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Комментарии (1)

ment_52
У нас в Израили довольно быстро спадает уже третья волна. Первая была летом, вторая осенью.
Но сейчас, кажется, дело пошло веселее. Процентов семьдесят населения страны уже вакцинировано "пфайзером".
Правительство объявило о подготовке к закупке еще 36 миллионов доз. Для еще двух полных циклов прививок. (Нас 9 миллионов).
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