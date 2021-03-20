«Уход второй волны затянулся». В Смольном предупредили о высокой вероятности нового роста заболеваемости коронавирусом

В субботу, 20 марта, в стационары Петербурга поступило 362 человека, что на 5,2% больше, чем неделей ранее (344). При этом общее число людей с диагностированным коронавирусом, которые обратились за медицинской помощью, за неделю снизилось на 38%. 20 марта к врачам пришел 841 человек.



Падает и число выздоровевших: 20 марта поправились 1073 человека, тогда как неделей ранее таких людей было вдвое больше. Сейчас в городе 18 592 активных больных под медицинским наблюдением, что на 14% меньше, чем неделей ранее.

