Летние кафе могут заработать в Петербурге уже с 16 апреля. Смольный подготовил изменения в правила их работы

По данным комитета имущественных отношений, сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе. Примерно две трети — это точки при стационарных ресторанах, остальные — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.



Также в городе летом будет действовать упрощённый порядок для размещения уличной мебели. Поставить столики при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября, но лишь на тех участках, которые не включены в схему нестационарных торговых объектов, в том числе для размещения летних кафе.

