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Летние кафе могут заработать в Петербурге уже с 16 апреля. Смольный подготовил изменения в правила их работы

Летние кафе в Петербурге в 2021 году могут появиться на две недели раньше обычного срока. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного, им хотят разрешить работать с 16 апреля, а не с 1 мая, как это установлено сейчас.

По данным комитета имущественных отношений, сейчас у города 615 договоров на размещение летних кафе. Примерно две трети — это точки при стационарных ресторанах, остальные — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.

Также в городе летом будет действовать упрощённый порядок для размещения уличной мебели. Поставить столики при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября, но лишь на тех участках, которые не включены в схему нестационарных торговых объектов, в том числе для размещения летних кафе.

Также рестораны могут получить право круглогодичной установки павильонов перед своими заведениями. Такой законопроект сейчас обсуждает Законодательное собрание Северной столицы.

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