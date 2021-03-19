Водителя, насмерть сбившего человека в зоне дорожных работ на КАД Петербурга, отправили в колонию-поселение

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о смертельном ДТП на кольцевой автодороге, произошедшем летом 2020 года. Тогда пьяный водитель вылетел в зону дорожных работ и сбил человека.



Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 5 июля около 00:18 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda MPV, двигаясь по внутреннему кольцу КАД от Комендантского проспекта в сторону ЗСД. Приближаясь к огороженному пластиковыми бонами и обозначенному дорожными знаками участку дорожных работ, объезд которого был организован по внешнему кольцу, он не вырулил на специальный выделенный съезд, а протаранил ограждения на скорости около 80 км/ч (при ограничении в 50 км/ч) и сбил находившегося в зоне работ пешехода. Тот погиб на месте до приезда скорой.