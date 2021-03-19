FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Водителя, насмерть сбившего человека в зоне дорожных работ на КАД Петербурга, отправили в колонию-поселение

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о смертельном ДТП на кольцевой автодороге, произошедшем летом 2020 года. Тогда пьяный водитель вылетел в зону дорожных работ и сбил человека.

Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 5 июля около 00:18 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda MPV, двигаясь по внутреннему кольцу КАД от Комендантского проспекта в сторону ЗСД. Приближаясь к огороженному пластиковыми бонами и обозначенному дорожными знаками участку дорожных работ, объезд которого был организован по внешнему кольцу, он не вырулил на специальный выделенный съезд, а протаранил ограждения на скорости около 80 км/ч (при ограничении в 50 км/ч) и сбил находившегося в зоне работ пешехода. Тот погиб на месте до приезда скорой.

Суд признал водителя «Мазды» виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AlBerkut
Нипонял.. Совсем ничего...
По ч. 4 ст. 264, вообще-то как бы от 5 до 12, ДТП после вступления в ЗС поправок в УК...
Откуда 2,5 года, с какого перепоя поселение...
Откуда наказание ниже низшего? Чем заслужил?
MidNightWoodpecker
Хороший адвокат попался. Не то , что у Ефремова.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний