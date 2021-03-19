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«Игру престолов» хотят расширить тремя спин-оффами. Зрителей ждут трущобы, воительницы и мореплавания

HBO планирует дополнить вселенную «Игры престолов» ещё тремя спин-оффами. Как стало известно Deadline, речь идёт о проектах «Блошиный конец», «10 000 кораблей» и «9 путешествий» (он же — «Морская змея»).

Из трех проектов только насчет последнего известно, что над ним поработает лично Джордж Р. Р. Мартин, а с ним — сценарист Бруно Хеллер (сериал «Готэм»). Главный герой этого фильма — мореплаватель лорд Корлис Веларион — также появится в приквеле «Игры престолов» «Дом дракона». Там эту роль исполнит Стив Туссен («Молокососы», «Принц Персии: Пески времени»).

«Блошиный конец» и «10 000 кораблей» пока что существуют на уровне идей. Первый приквел — о жителях самого бедного района Королевской Гавани, называемого «Блошиным Дном». Второй — о принцессе Нимерии, королеве-воительнице, которая вместе со своими подданными перебралась с континента Эссос на Вестерос через Узкое море.

В январе стало известно, что HBO ведёт работу над экранизацией серии новелл Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Уже в 2022 году сервис планирует выпустить приквел «Дом дракона», рассказывающий о династии Таргариенов примерно за 300 лет до событий «Игры престолов».

Помимо этого HBO объявила о планах снять по классическому сериалу мультфильм для взрослой аудитории. Анимация находится на ранней стадии разработки.

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