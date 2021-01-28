HBO превратит «Игру престолов» в анимационный сериал для взрослых

Компания HBO планирует снять анимационный сериал по «Игре престолов». По данным The Hollywood Reporter, проект находится на ранней стадии разработки. Сейчас проводятся встречи со сценаристами и обсуждаются все детали. Известно, что целевая аудитория будущего сериала — взрослые. Данные о сюжете не раскрываются.



Расширить вселенную «Игры престолов» в ближайшее время планируется за счёт приквела «Дом драконов». Из него зрители узнают о династии Таргариенов примерно за 300 лет до событий, рассказанных в основных сериях. Известно, что роль Визериса Таргариена — последнего всадника дракона Балериона — исполнит актёр Пэдди Консидайн. Он играл в чёрной комедии «Смерть Сталина», так и не получившей прокатное удостоверение в России.

