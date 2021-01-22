HBO «заподозрили» в съёмках нового приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO ведёт работу над вторым приквелом сериала «Игра престолов», сейчас он находится на ранней стадии, пишет 21 января The Hollywood Reporter.

Речь идёт об экранизации серии новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге» (Tales of Dunk and Egg). Они посвящены подвигам сэра Дункана Высокого (Дунка) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгга, или Яйца), их действие происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов». В HBO отказались от комментариев, отмечается в публикации.

Поклонники просили экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» с тех пор, как HBO впервые объявила о планах по разработке «дополнительных продуктов своего самого большого сериала» еще в 2017 году. Но в первоначальный план это не вошло, и сам Мартин в 2017 году сказал: «Мы не делаем «Dunk and Egg».