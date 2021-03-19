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Маршрутчик, не заметивший ДТП на Московском шоссе в Петербурге, получил 2 года условно за сбитого насмерть водителя

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13409227" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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Суд вынес приговор водителю маршрутки, устроившему смертельное ДТП в Петербурге летом 2020 года. Мужчина не заметил стоящих впереди участников аварии и протаранил людей и машины.

Авария произошла около 8:57 26 июня на 689-м километре Московского шоссе. Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя на основании путевого листа технически исправным автобусом ПАЗ, принадлежащим ООО «ПИТЕРАВТО», двигался по шоссе от Паровозной дороги в сторону КАД в третьем от правого края ряду со скоростью около 65–72 км/ч. Впереди в его полосе стояли столкнувшиеся ранее Volkswagen Polo и LADA Vesta.

Суд установил, что в момент ДТП было светло, видимость не ограничена, так что маршрутчик мог заранее увидеть стоявший впереди в его ряду «Фольксваген» с включенной аварийкой. Несмотря на отсутствие попутного транспорта в соседних полосах и сухой асфальт, он не перестроился, чтобы объехать ДТП, а врезался в «Поло», попутно сбив двух человек, которые находились у задней части машины. От удара Volkswagen продвинулся вперед и наехал на «Ладу».

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13409227" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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В результате ДТП в 16:45 того же дня один из пострадавших скончался в больнице от тупой сочетанной травмы тела. Ранее сообщалось, что под колеса маршрутки попали водители легковых машин, оба 1998 года рождения. Водитель «Фольксвагена» получил травмы средней тяжести, а «Лады» — тяжелые.

Пушкинский районный суд Петербурга признал водителя маршрутки виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека,). С учетом того, что он впервые привлекается к ответственности за преступление средней тяжести в сфере безопасности движения и является ветераном боевых действий, мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13409227" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13409227" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Pravda178
Телефон или насвай помешал?
Вот это загадка века,,,,,,,,,,,,,,
126745288
куда смотрел...
Georgy Sukharev
ЗСД писало статистику - если вы встали на аварийке в левом ряду ЗСД, то в среднем через 2 минуты ждите, что в вас кто-нибудь въедет
Через 5 минут въезд практически гарантирован
Полагаю, на КАД та же картина
На менее скоростных трассах с этим получше, но всё равно - оденьте жилет, выставьте знак аварийной остановки метров за 50 минимум и сидите в машине, лучше пристегнувшись.
Или уходите с трассы.
Кстати, знак остановки рассчитан не на то, что его увидят - обычно он не сильно больше заметен, чем машина на аварийке. Рассчитан он на то, что на него наедут, услышать скрежет/треск и вот тогда дадут по тормозам.
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