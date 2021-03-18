Сотрудники центра, подведомственного комитету по контролю за имуществом (ККИ) Смольного, 18 марта приступили к сносу части построек лодочного кооператива «Прибрежный». На соседнем участке собирается построить гостиницу компания, принадлежащая людям, которых СМИ называют ближайшими родственниками Евгения Пригожина.

Работы проводятся на двух наделах площадью 700 и 860 кв. м, находящихся в собственности Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в ККИ, участки не обременены договорами с КИО. Собственникам, с точки зрения закона, самовольно разместившим на этой территории постройки, в сентябре было направлено уведомление о необходимости освободить землю до 15 октября. Сейчас подошла очередь на снос объектов.

Фото: Читательница Фонтанки Ольга Поделиться Поделиться







Юрист кооператива Игорь Панченко сообщил, что председатель объединения направлял в ответ на требования ККИ просьбу отложить снос, но в комитете отмечают, что это не останавливает работы. «На данный момент никаких судебных решений, никаких урегулированных ситуаций с комитетом имущественных отношений в отношении этих земельных участков нет», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас жалобу кооператива на решение о сносе построек рассматривает Зеленогорский районный суд, ближайшее заседание назначено на 22 марта. Несмотря на то, что договоры на аренду этих участков с КИО действительно истекли, Панченко утверждает, что члены кооператива регулярно платят городу за фактическое землепользование на этой территории.

Читательница Фонтанки Ольга

По словам юриста, на прибрежной территории исторически сформировалось два кооператива: один в 70-е годы, другой — 90-е. Большая часть земли, которую они занимают, находится в аренде у города.

Как ранее писали СМИ, на соседнем участке площадью 12 га компания «Лахта Плаза», которую связывают с семьей петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, собирается построить гостиницу. Вид разрешенного использования надела уже изменен под эти цели. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость объекта составляет 1,4 млрд рублей, данные об этом вносились в реестр августе 2020 года. При этом данных о собственнике участка в Росреестре нет.



По данным СПАРК, ООО «Лахта Плаза» ранее принадлежало Любови Пригожиной, которую СМИ называют женой Евгения Пригожина. В конце ноября 2020 года новым владельцем компании стал Павел Евгеньевич Пригожин.

