FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -5
73.10р86.97р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Водителей потеснят на Лиговском и других улицах Петербурга для работ на водопроводе и канализации

В субботу, 20 марта, в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «СКН НВК» на коммуникациях. Самые длительные закончат к концу августа.

Как сообщает 18 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 20 марта по 2 апреля из-за прокладки водопроводных сетей будет закрыт проезд по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Объезд предусмотрен по Ланскому шоссе, Омской и Сердобольской улицам и Большому Сампсониевскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Также для строительства водопровода до 14:00 22 марта ограничат движение по Лиговскому проспекту на участке от Воздухоплавательной улицы до Барклаевской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

В связи с ремонтом канализации с 20 марта по 11 апреля будет ограничен проезд по проспекту Наставников у Ленской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Для прокладки инженерных сетей ограничат движение в двух районах:

  • до 28 апреля — на проспекте Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы;
  • до 26 августа — на Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы.
ПоделитьсяПоделиться
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний