В субботу, 20 марта, в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «СКН НВК» на коммуникациях. Самые длительные закончат к концу августа.



Как сообщает 18 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 20 марта по 2 апреля из-за прокладки водопроводных сетей будет закрыт проезд по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Объезд предусмотрен по Ланскому шоссе, Омской и Сердобольской улицам и Большому Сампсониевскому проспекту.