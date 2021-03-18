В субботу, 20 марта, в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «СКН НВК» на коммуникациях. Самые длительные закончат к концу августа.
Как сообщает 18 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 20 марта по 2 апреля из-за прокладки водопроводных сетей будет закрыт проезд по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Объезд предусмотрен по Ланскому шоссе, Омской и Сердобольской улицам и Большому Сампсониевскому проспекту.
Также для строительства водопровода до 14:00 22 марта ограничат движение по Лиговскому проспекту на участке от Воздухоплавательной улицы до Барклаевской улицы.
В связи с ремонтом канализации с 20 марта по 11 апреля будет ограничен проезд по проспекту Наставников у Ленской улицы.
Для прокладки инженерных сетей ограничат движение в двух районах:
- до 28 апреля — на проспекте Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы;
- до 26 августа — на Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы.