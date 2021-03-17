«Давайте, я тоже напишу! Куда надо писать?» Как родители петербургских олимпиадников за сутки выбили форму со склада

Петербургские родители вступились за детей, защищающих честь города на Всероссийской олимпиаде школьников. Команды из одарённых учеников чуть не уехали без формы. Проблема решилась за сутки с помощью сотни восклицательных знаков.
Как рассказала «Фонтанке» мама ученика 239 лицея Анна, 17 марта родители позвонили в центр олимпиад Петербурга, где им объяснили, что из-за коронавируса церемонии открытия и закрытия Всероссийской олимпиады школьников проводятся дистанционно, а значит командная форма участникам не потребуется. Когда школьники находятся в классах и решают задачи, они должны быть обезличенными, поэтому детям предложили их повседневный гардероб.
Бурное обсуждение развернулось на страницах популярнейшего в Петербурге родительского форума Littleone.
«Пожалели детям футболки и толстовки. Через несколько дней нас ждет очередное позорище: толпы москвичей (а Москва на детях не экономит) в новеньких форменных футболках, дети из других регионов (которые гордятся ими и хотят, чтобы все знали, откуда они приехали) в своих форменных футболках; и на их фоне — представители величественного Санкт-Петербурга, культурной столицы, которых никто не узнает и не заметит, как и детей из других нищих регионов, в которых нет средств на футболки. Вот такое отношение к умным, трудолюбивым и мотивированным детям — будущему цвету науки», — написала одна из родительниц.
Болеющие за своих отпрысков участники дискуссии делились информацией об отказе в форме и составляли план военных действий.
— Давайте все писать!
— Давайте, я тоже напишу! Куда надо писать?
— В комобр прежде всего. А дальше — в Смольный, в «Фонтанку» можно пустить волну.
По словам родителей, футболки и толстовки были сшиты в прошлом году, но не выданы из-за отмены заключительных этапов олимпиады. Форма осталась пылиться на складах.
«Сказали, что форма пригодится на следующий год. Не пригодилась. Зажали форму. Где деньги, Зин? Эта расчудесная схема сильно попахивает коррупцией», — не обошлось без шпильки в одном из сообщений форума.
«Фонтанка» обратилась в комитет по образованию и к вечеру 17 марта там заверили, что всем детям форму выдадут. «Выдача формы осуществляется центром олимпиад Санкт-Петербурга. Сейчас ею обеспечиваются команды, которые поедут на олимпиаду первыми», — уточнили в Смольном. Родители подтвердили, что выдача формы началась. Что это было: попятная функционеров или чрезмерная тревожность активных мамочек, осталось неясным.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 20 марта и продлится до 30 апреля.