На мосту в Петербурге латали три ямы: подготовленную, сухую и с лужей. На заплатки встала вице-консул Японии

Для эксперимента выбрали экстремальный участок — подъём на Большеохтинский мост с интенсивным дорожным движением, непростым температурным режимом (рядом Нева) и сильной вибрацией. На мосту дорожники уложили японский материал «Аквапатч», как говорится в пресс-релизе, «на три разных дефекта». В первом случае это была специально подготовленная для заплатки поверхность, во втором — яму с неровными краями почистили и подсушили, в третьем — инновационный материал просто положили в яму с водой. Цель была проверить, как поведёт себя покрытие в разных условиях.

В Петербурге начали тестировать новый материал для борьбы с ямами на дорогах и новую технологию, сообщает 17 марта пресс-служба комитета по благоустройству.

На испытаниях присутствовала вице-консул Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге Эцука Симода. Через 5 минут после окончания ремонтных работ она встала на поверхность заплатки, демонстрируя, что материал затвердел. Японцы уверяют, что благодаря их технологиям автомобильное движение по заплатам можно открывать через полчаса.

Ремонтировать дороги в Петербурге часто приходится в неблагоприятных погодных условиях, при дожде и снеге, когда использовать обычный горячий асфальт не следует или просто невозможно. Следствие таких ремонтов — невысокая прочность заплатки и необходимость неоднократно обновлять её до капитального ремонта дорожного полотна. В северных районах Японии погода похожая, и проблему решили в 2009 году, разработав концептуально новый материал. Он прочный, очень неприхотлив в укладке, быстро затвердевает, и с ним можно работать в дождь, снег, класть его в лужи без обработки краёв выбоин.

«По результатам тестовых испытаний и технико-экономического сравнения с традиционными технологиями будет принято решение о возможности и целесообразности применения указанной технологии в нашем городе», — отмечается в сообщении комблага.