Каждый пятый петербургский полицейский переболел коронавирусом

Пять тысяч сотрудников полиции Петербурга и Ленобласти переболели коронавирусом. Данные 17 марта привел замначальника ГУ МВД региона Дмитрий Баранов на отчете перед депутатами Законодательного собрания.

По его словам, в пик первой волны пандемии к работе по теме коронавируса были привлечены 630 полицейских. Они контролировали режим самоизоляции, помогали с принудительной госпитализацией.

Вирус проник в ряды полиции — переболел каждый пятый, или пять тысяч человек. Шестеро болезнь победить не смогли.