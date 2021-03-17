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Каждый пятый петербургский полицейский переболел коронавирусом

Пять тысяч сотрудников полиции Петербурга и Ленобласти переболели коронавирусом. Данные 17 марта привел замначальника ГУ МВД региона Дмитрий Баранов на отчете перед депутатами Законодательного собрания.

По его словам, в пик первой волны пандемии к работе по теме коронавируса были привлечены 630 полицейских. Они контролировали режим самоизоляции, помогали с принудительной госпитализацией.

Вирус проник в ряды полиции — переболел каждый пятый, или пять тысяч человек. Шестеро болезнь победить не смогли.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заболел 383 361 человек.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Кагжэтаг?! Оне ведь все в тряпочках были. Ой, пардон, в сиз.
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