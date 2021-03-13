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В РПЦ назвали выставку «Мир тела» шок-контентом. «Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге»

Выставка «Мир тела» не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди. Об этом 13 марта заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Потенциальным посетителям выставки следует задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже если предположить, что перед смертью люди на это согласились», — сказал Кипшидзе РИА Новости.

«Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом», — заключил Кипшидзе.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне № 21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.

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Комментарии (7)

houspi
На лицо оскорбление чувств верующих.
footballer13
Опять вас забыли спросить. Вы официально отделены от государства, поэтому не ваше поповское дело, кто там что где и как выставляет.
Abu-Denis
Против заспиртованных органов и младенцев в Кунсткамере священный синод не возражал?
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