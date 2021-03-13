В РПЦ назвали выставку «Мир тела» шок-контентом. «Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге»

Выставка «Мир тела» не носит образовательных целей, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди. Об этом 13 марта заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



«Потенциальным посетителям выставки следует задуматься, не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые. Ведь не принято же выставлять напоказ тела в морге, даже если предположить, что перед смертью люди на это согласились», — сказал Кипшидзе РИА Новости.

