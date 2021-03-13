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В России с начала года вдвое сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей

Количество ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пьяными водителями в России с начала года сократилось более чем на 50%, а число погибших в них — почти на 70%. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми 13 марта ознакомился ТАСС.

Всего с начала года в России по вине водителей, которые находились в состоянии опьянения, произошло 400 автоаварий, что на 50,8% меньше, чем в 2019 году. При этом также сократилось количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей. Их стало меньше на 69,9%, пострадавших — на 50,5% (62 человека и 578 соответственно).

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД призвал делать всё возможное, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. По его словам, эти три болевые точки по сути являются основными факторами смертности людей на дорогах.

В июне 2019 года глава государства подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами. Согласно поправкам, если совершение автоаварии повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в случае гибели человека — от 5 до 12 лет, если погибли двое и более лиц — от 8 до 15 лет.

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Комментарии (3)

260551481
Это не заслуги ГИБДД. Просто работы у профессиональных водителей не стало, а у частников нет денег на топливо.
Mr.Long
А при этом есть статистика, насколько изменилось количество скрывшихся с места ДТП?
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