В России с начала года вдвое сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей

Количество ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пьяными водителями в России с начала года сократилось более чем на 50%, а число погибших в них — почти на 70%. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми 13 марта ознакомился ТАСС.

Всего с начала года в России по вине водителей, которые находились в состоянии опьянения, произошло 400 автоаварий, что на 50,8% меньше, чем в 2019 году. При этом также сократилось количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей. Их стало меньше на 69,9%, пострадавших — на 50,5% (62 человека и 578 соответственно).