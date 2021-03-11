Бывший воспитатель детского сада в Петербурге подозревается в истязании ребёнка. Девочку дёргали за уши и волосы

В сообщении уточняется, что с просьбой провести проверку в орган обратилась мать 5-летней девочки. В ходе разбирательств было установлено, что воспитатель компенсирующей группы применяла недопустимые методы воспитания в отношении ребенка, который находится в беспомощном состоянии: тянула его за ухо и волосы, хватала за шею. Девочка приходила домой в кровоподтёках, на психике такая методика тоже отразилась.

СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Под подозрением — бывший работник детского сада Красногвардейского района Петербурга. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении уже бывшего воспитателя детского сада возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Также по представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица дошкольного образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Как рассказал «Фонтанке» источник, находящийся в курсе ситуации, речь идёт о детском саде №35 Красногвардейского района.