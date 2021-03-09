Karlsson Haus расскажет историю Эмиля из Лённеберги

Первую повесть о веселом, неунывающем, любознательном и находчивом мальчишке, проживающем на хуторе Катхульт близ деревни Лённеберга, писательница Астрид Линдгрен опубликовала в 1963 году. В основе постановки режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич — несколько глав книги Линдгрен.



Папа и мама обожают своего проказливого шестилетнего сына, а вот соседи не готовы разделить их любовь, зато готовы скинуться на билет в Штаты и таким образом избавиться от малолетнего проказника. Герой продемонстрирует, как ловко умеет засовывать голову в супницу, поднимать сестренку Иду на флагшток и еще некоторое количество удивительных навыков и умений, которые в этом возрасте и проявляются. А художник Марина Завьялова и композитор Леня Павленок помогут рассказать историю о прекрасном и беззаботном детстве.

