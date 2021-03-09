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Karlsson Haus расскажет историю Эмиля из Лённеберги

13 и 14 марта на Большой сцене театра Карлссон Хаус состоится премьера спектакля «Эмиль из Лённеберги».

Фото: афиша спектакля предоставлена театром
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Первую повесть о веселом, неунывающем, любознательном и находчивом мальчишке, проживающем на хуторе Катхульт близ деревни Лённеберга, писательница Астрид Линдгрен опубликовала в 1963 году. В основе постановки режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич — несколько глав книги Линдгрен.

Папа и мама обожают своего проказливого шестилетнего сына, а вот соседи не готовы разделить их любовь, зато готовы скинуться на билет в Штаты и таким образом избавиться от малолетнего проказника. Герой продемонстрирует, как ловко умеет засовывать голову в супницу, поднимать сестренку Иду на флагшток и еще некоторое количество удивительных навыков и умений, которые в этом возрасте и проявляются. А художник Марина Завьялова и композитор Леня Павленок помогут рассказать историю о прекрасном и беззаботном детстве.

Начало в 11:30, 14:00 и 16:30.

4+.

Наталия Эфендиева

Фото: афиша спектакля предоставлена театром

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Комментарии (1)

Djnyana
Я не помню как их зовут, но.. - они вырывают Сердце, что - Шеромова , что Эфендиева! А там ведь есть и намного пожёстче, я - сдаюсь, это - не люди, это - Ангелы! )
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