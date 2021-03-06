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Полиция нашла пассажира петербургского метро, написавшего нехорошее про Путина. День рождения он отметит с уголовным делом

Спустя месяц петербургская полиция установила и задержала обладателя белого маркера, который мог оставить в метрополитене по крайней мере одну надпись, порочащую президента России.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне днём оперативники съездили на проспект Культуры, 21/4, откуда забрали официально безработного Вячеслава, которому в этом месяце исполнится 26 лет. Его подозревают в порче имущества метрополитена. По версии следствия, молодой человек, зарегистрированный в квартире на Ленинском проспекте с родителями и старшим братом, 1 февраля написал гадости про президента. Надпись, оставленную белым маркером, заметили на станции «Ленинский проспект».

Рисунок оттёрли, но примерно в тот же день обнаружили аналогичный в вагоне поезда, остановившегося на станции «Улица Дыбенко». Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Подозреваемого, в прошлом которого есть условный срок по наркотической статье, отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (60)

Фёдор Валентинович К.
С таким же рвением реальных преступников бы искали.
Агроном аэродрома
На будущее негодяям - на вагонах метрополитена маркером про путина можно писать только хорошее!! :))
vovade
Старик Оруэлл сволочь. Это ж надо было так накаркать.
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