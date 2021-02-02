Сотрудники метрополитена в Петербурге смывают и заклеивают бумажками нехорошие надписи про Путина

Работники Петербургского метрополитена ведут борьбу с порочащими высказываниями в адрес президента России в вагонах метро. Кто-то рисует их белым маркером.
Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, накануне в полицию дважды обращался инспектор отдела техники безопасности. Сперва он доложил о гадких словах на двери вагона, который был осмотрен на станции «Ленинский проспект». Рисунок удалось оттереть. Затем он сообщил об обнаружении плохой белой надписи про главу государства при осмотре вагонов поезда на станции «Дыбенко». На сей раз художество решили заклеить бумагой.
Две недели назад сотрудники Центра «Э» задержали обладателя чёрного маркера, нарисовавшего свастику в вестибюле «Проспекта Славы».