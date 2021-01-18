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Центр «Э» задержал недоросля, нарисовавшего свастику в вестибюле «Проспекта Славы»

Сотрудники петербургского Центра «Э» разыскали и задержали юного обладателя чёрного маркера и автора свастики в вестибюле станции метро «Проспект Славы». Художество оценили по достоинству — уголовным делом.

Фонтанка.ру

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, накануне оперативники посетили квартиру на улице Тельмана. Там они нашли 16-летнего лицеиста Сашу и забрали с собой. За свастику в метро в отношении десятиклассника возбудили уголовное дело о вандализме, потребовав от родителей получше следить за своим чадом. Маркер у учащегося отобрали.

Неделей ранее Центр «Э» по подозрению в вандализме задержал 16-летнюю девочку и школьника на два года младше.

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Комментарии (11)

ahiir
Для таких преступлений нет срока давности... Являюсь с повинной.
В 1947-м и следующих годах рисовал свастику углем на заборах, на
бумаге чернилами...
Павел Михайлов
Очередной дебил с фломастером.
Fjfef
Я же говорил найдут)
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