Сотрудники петербургского Центра «Э» разыскали и задержали юного обладателя чёрного маркера и автора свастики в вестибюле станции метро «Проспект Славы». Художество оценили по достоинству — уголовным делом.
Фонтанка.ру
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января, накануне оперативники посетили квартиру на улице Тельмана. Там они нашли 16-летнего лицеиста Сашу и забрали с собой. За свастику в метро в отношении десятиклассника возбудили уголовное дело о вандализме, потребовав от родителей получше следить за своим чадом. Маркер у учащегося отобрали.
Неделей ранее Центр «Э» по подозрению в вандализме задержал 16-летнюю девочку и школьника на два года младше.