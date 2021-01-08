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В Петербурге нашли создателей подземной свастики. Центром «Э» задержаны девочка-подросток и восьмиклассник

Центр «Э» отыскал создателей запрещённых художеств, оставленных в городской подземке. Ими оказались двое подростков.

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, в статусе подозреваемых в вандализме полиция задержала компанию, состоящую из 16-летних студентов-первокурсников колледжей, их приятельницы того же возраста и 14-летнего школьника. Причастными, по версии следствия, оказались двое: девочка-подросток и восьмиклассник. Они якобы нанесли на вагон поезда рисунок в виде свастики и националистическую надпись, когда тот сделал остановку на станции метро «Нарвская». В отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними.

У них дома прошли обыски. Забрали мобильные телефоны, маску с прорезями для глаз, маркеры и бумажные листы с изображениями националистических символов. Два других подростка допрошены в качестве свидетелей. О своих националистических взглядах в социальных сетях молодые люди публично не высказываются.

В начале этой недели в полицию поступило сообщение, что в одном из вагонов поездов, курсирующих в петербургском метрополитене, были сделаны рисунки и надписи, «оскверняющие общественную нравственность». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

PHIL
Фууух! Вот теперь заживём!!!
Клинворд
Поймали школьников браво!!! Слабо Набиуллину, Грефа, Силуанова и тех кто деньги в офшоры выводит поймать?
Надо же какое серьезное преступление совершили эти недоросли....! Центр Э и прочая шелупонь обслуживающая воровскую власть уже просто изгаляются даже над детьми и подростками...! Да, они может быть и сделали нехорошее дело, но это дети!!! Смотрите шакалы, не всякий родитель позволит так издеваться над своими детьми , можно и ответку получить...
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