В Петербурге нашли создателей подземной свастики. Центром «Э» задержаны девочка-подросток и восьмиклассник

Как стало известно «Фонтанке» 8 января, в статусе подозреваемых в вандализме полиция задержала компанию, состоящую из 16-летних студентов-первокурсников колледжей, их приятельницы того же возраста и 14-летнего школьника. Причастными, по версии следствия, оказались двое: девочка-подросток и восьмиклассник. Они якобы нанесли на вагон поезда рисунок в виде свастики и националистическую надпись, когда тот сделал остановку на станции метро «Нарвская». В отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними.

У них дома прошли обыски. Забрали мобильные телефоны, маску с прорезями для глаз, маркеры и бумажные листы с изображениями националистических символов. Два других подростка допрошены в качестве свидетелей. О своих националистических взглядах в социальных сетях молодые люди публично не высказываются.

В начале этой недели в полицию поступило сообщение, что в одном из вагонов поездов, курсирующих в петербургском метрополитене, были сделаны рисунки и надписи, «оскверняющие общественную нравственность». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».